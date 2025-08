Droits de douane: fossé droite-gauche sur les solutions à adopter

La plupart des partis suisses critiquent les droits de douane de 39% imposés par Donald Trump. Mais ils sont divisés sur les solutions à apporter, entre renforcement de la compétitivité de la Suisse ou collaboration encore plus étroite avec l'Union européenne.

Le PLR dénonce notamment 'une catastrophe et une attaque directe contre notre prospérité'. A ses yeux, le Conseil fédéral doit prendre des mesures 'rapides et déterminées' pour soutenir la compétitivité des entreprises helvétiques et atténuer les dommages économiques.

L'UDC demande elle aussi au gouvernement 'd'alléger massivement 'la charge qui pèse sur l'économie. Pour elle, s'aligner sur l'UE et sa 'bureaucratie monstrueuse (...) serait la chose la plus stupide que la Suisse puisse faire'.

A gauche, le PS estime au contraire que l'annonce des droits de douane américains 'montre une fois de plus' que la Suisse ne doit pas s’isoler sur la scène internationale. La coopération avec l'Europe est plus importante que jamais, affirme-t-il. Un avis partagé par les Vert-e-s.

/ATS