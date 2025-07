Droits de douane: Trump annonce un accord commercial avec le Japon

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir conclu un accord commercial avec le Japon. Le premier ministre japonais Shigeru Ishiba a cependant répondu qu'il devait encore examiner les détails du texte avant de se prononcer.

'Quant à l'interprétation de l'issue des négociations, je ne pourrai en discuter qu'après avoir examiné attentivement les détails des pourparlers et de l'accord', a ajouté M. Ishiba à la presse à Tokyo, après l'annonce de M. Trump à Washington.

'Nous venons juste de conclure un énorme accord commercial avec le Japon', a pour sa part écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, affirmant qu'il n'y avait 'jamais rien eu de tel'.

'Le Japon paiera des droits de douane de 15% aux Etats-Unis', a-t-il indiqué, tout en précisant que cet accord avec Tokyo allait entraîner la création de 'centaines de milliers d'emplois'.

Il a aussi mentionné des investissements japonais à hauteur de '550 milliards de dollars' sur le sol américain, sans donner de détail autre que d'affirmer que '90% des bénéfices seraient perçus par les Etats-Unis'.

25% annoncés

'Plus important probablement', selon lui, Tokyo a accepté d'ouvrir le Japon 'au commerce des voitures et des pick-up, du riz et d'un certain nombre d'autres produits agricoles et à d'autres choses'.

Le président Trump a relevé que, malgré 'ces droits de douane réciproques de 15%', les Etats-Unis et le Japon 'vont continuer d'avoir toujours une excellente relation'.

Le secrétaire américain au trésor Scott Bessent avait déclaré le 18 juillet qu'un accord commercial avec le Japon restait 'possible', à l'issue d'une réunion à Tokyo avec de hauts responsables japonais.

La date d'entrée des nouveaux droits de douane est prévue le 1er août avec tous les pays, soit dans le cadre d'un accord commercial si celui-ci intervient d'ici là, soit avec l'application unilatérale par Washington de droits de douane parfois très élevés qui devaient initialement être appliqués au début avril.

Concernant le Japon, le milliardaire républicain avait menacé d'imposer 25% sur toutes les importations japonaises, en plus des surtaxes déjà sévères appliquées aux importations de véhicules, d'acier et d'aluminium.

Washington avait annoncé avoir, jusqu'ici, signé quatre accords commerciaux, le dernier avec les Philippines mardi. Ils se sont aussi entendus avec le Royaume-Uni et le Vietnam, par exemple.

Les Etats-Unis ont aussi conclu un accord de désescalade avec la Chine, après une montée des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales dans la foulée de l'annonce des droits de douane 'réciproques'.

