Dormakaba: contraction inattendue du bénéfice net sur six mois

Le fournisseur de solutions d'accès sécurisées aux bâtiments Dormakaba a accusé sur la première moitié de son exercice décalé 2019/20 - à fin décembre - une contraction généralisée de ses indicateurs de performance.

Le recul du chiffre d'affaires et celui l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) étaient dans une certaine mesure anticipés, mais celui du bénéfice net constitue une surprise.

Les revenus se sont érodés de 0,8% à 1,39 milliard de francs, l'Ebitda de 4,0% à 214,1 millions et la marge afférente de 0,5 point de pourcentage à 15,5%. Le bénéfice net a fondu de 5,8% à 119,4 millions, égraine le compte-rendu publié mercredi.

Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,40 milliard et un Ebitda de 228,7 millions. Le bénéfice net s'inscrit en deçà de la projections la moins optimiste, de 125,0 millions.

Invoquant pêle-mêle un environnement macroéconomique et géopolitique compliqué, un impact sensible mais difficilement évaluable de l'épidémie de Covid-19, une volatilité élevée, ainsi que des conflits commerciaux persistants, la direction abandonne ses ambitions de croissance pour l'ensemble de l'exercice et anticipe désormais un recul modéré tant pour le chiffre d'affaires que pour la marge Ebitda.

