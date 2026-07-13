Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi vouloir instaurer une taxe de 20% sur les marchandises tranportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.

'Les Etats-Unis seront désormais connus sous le nom de +GARDIENS DU DETROIT D'ORMUZ+ mais par souci d'EQUITE, ils perceveront une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons', a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Cette taxe devra permettre de 'couvrir l'ensemble des coûts nécessaires à l'accomplissement de la mission visant à assurer la sûreté et la sécurité de cette région du monde particulièrement instable'. 'La mise en place de ce dispositif débutera immédiatement', a-t-il précisé.

/ATS