Donald Trump a quitté Davos à destination de l'aéroport de Zurich

Le président américain Donald Trump a quitté la Suisse jeudi en fin de journée après avoir participé au WEF de Davos. Son convoi sécurisé s'est mis en marche peu après 15h00 dans la station grisonne pour rallier l'aéroport de Zurich où il est remonté dans son avion.

Le convoi du président américain est arrivé à l'aéroport vers 17h20, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Donald Trump a effectué le trajet en voiture, contrairement à son arrivée à Davos en hélicoptère, mercredi. Il est ensuite remonté à bord de l'avion Air Force One qui doit le ramener aux Etats-Unis. L'appareil a décollé à 17h37.

Il est resté à Davos environ 24 heures pour participer au Forum économique mondial (WEF). Avant son départ, il y a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Des ennuis techniques avaient émaillé le voyage de Donald Trump de Washington à Zurich. Un 'petit problème électrique' avait été constaté à bord du grand avion présidentiel Air Force One.

L'appareil a fait demi-tour à l'aérodome militaire Joint Base Andrews, avait indiqué la porte-parole du président américain. La délégation présidentielle en est redescendue avant de monter dans un avion Air Force One plus petit, un Boeing 757 qui l'a finalement emmenée en Suisse.

