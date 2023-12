Dix-sept loups tués en Valais depuis le 1er décembre

Dix-sept loups ont été abattus en Valais en dix-huit jours, soit depuis le 1er décembre, date du premier jour de chasse autorisé dans le cadre de la 'régulation proactive' organisée par le canton. Cela représente environ la moitié du nombre de bêtes dans le viseur.

Contacté lundi par Keystone-ATS, le service de la chasse, de la pêche et de la faune se dit 'satisfait par ce résultat'. Dans le détail, sept loups de la meute d'Augstbord et sept de celle d'Hérens ont été tués, selon son décompte publié sur un site dédié. Deux loups provenaient de la meute de Nanz et un de celle des Toules.

Parmi ces dix-sept canidés tués, 13 étaient des jeunes et 4 des adultes. La plupart des loups (14) ont été abattus par des gardes-faune professionnels, soutenus par le groupe 'soutien chasse' mis en place par le canton dans le cadre de sa régulation proactive. Trois loups ont été tués par des chasseurs à l'affût qui disposaient des permis nécessaires.

/ATS