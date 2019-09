Dix-neuf morts dans l'incendie d'une usine en Chine

Dix-neuf personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'une usine de produits de consommation courante dans l'est de la Chine, ont rapporté lundi les autorités locales sur les réseaux sociaux. L'incendie s'est produit dimanche dans la province du Zhejiang.

La catastrophe, qui fait l'objet d'une enquête, s'est déroulée dans une usine de l'entreprise Ruiqi Shiyongpin. Huit personnes ont été secourues, dont trois ont été hospitalisées, selon la même source.

Le drame survient alors que le régime communiste prépare à grands renforts de propagande les célébrations mardi du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire.

Les autorités ont appelé les médias à éviter d'insister sur les mauvaises nouvelles à l'approche de la fête du 1er octobre et à se concentrer sur 'l'énergie positive'. Les médias chinois ont ainsi très peu parlé d'un accident de la route entre un autocar et un camion, qui a fait 36 morts samedi dans l'est du pays.

Les accidents industriels sont monnaie courante en Chine.

En mars dernier, une explosion dans une usine chimique de la province du Jiangsu (est), a tué au moins 78 personnes. Quatre mois plus tard, une déflagration dans une usine de gaz faisait 15 morts dans le centre du pays.

/ATS