Disparition de Khashoggi: Ryad rejette les menaces de sanctions

Ryad a promis dimanche des représailles si des sanctions étaient prises à son encontre. Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un 'châtiment sévère' pour l'Arabie Saoudite si sa responsabilité était avérée dans la disparition de Jamal Khashoggi.

Cette disparition au retentissement planétaire pourrait avoir un impact significatif sur le programme de réformes, notamment économiques, mises en avant par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Dimanche, la Bourse de Ryad a accusé une baisse de plus de 7%, face aux possibles répercussions de l'affaire.

La veille, dans un entretien à la chaîne de télévision CBS, le président américain Donald Trump, grand allié de l'Arabie saoudite, a pour la première fois haussé le ton, après avoir jugé possible l'implication de Ryad dans le sort de M. Khashoggi, entré le 2 octobre dans le consulat de son pays à Istanbul pour ne plus réapparaître depuis. Si Ryad est responsable, il y aura 'un châtiment sévère', a ajouté M. Trump.

'Influence pour l'économie mondiale'

Ryad, qui dément catégoriquement toute implication dans l'éventuel meurtre du journaliste -exilé aux Etats-Unis depuis 2017-, a de son côté dit 'rejeter entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique'.

Si des sanctions sont appliquées, le royaume répondra avec 'de plus grandes' sanctions, a déclaré un haut responsable saoudien, citée par l'agence officielle SPA, sous le couvert de l'anonymat. 'L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale', a-t-il mis en garde.

La Bourse de Ryad a fortement dévissé dimanche. Elle a enregistré sa plus grave dégringolade en trois ans, les investisseurs saoudiens réagissant principalement aux propos de M. Trump.

Peu après le début de sa première séance de la semaine, l'indice Tadawul All-Shares Index (Tasi) a perdu environ 7% avant de se reprendre légèrement, à -5%. A 12h30, il frôlait le seuil symbolique des 7000 points, effaçant ainsi tous les gains engrangés en 2018 et la hausse de 18% enregistrée depuis le début de l'année.

Projets gelés

Alors que les investisseurs s'enthousiasmaient encore il y a quelques semaines des pharaoniques projets économiques du prince héritier Mohammed ben Salmane, dit 'MBS', l'affaire Khashoggi semble en avoir refroidi certains. Le milliardaire britannique Richard Branson a annoncé geler plusieurs projets dans le royaume.

Autre contrecoup de l'affaire Khashoggi, plusieurs partenaires prestigieux ont annoncé ne plus participer au 'Davos du désert', la deuxième édition de la conférence 'Future Investment Initiative', qui doit se tenir du 23 au 25 octobre à Ryad. Cher à 'MBS', l'événement est boudé notamment par des médias, comme le Financial Times, The New York Times et The Economist, mais aussi le patron d'Uber.

/ATS