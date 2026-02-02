Disney: résultats trimestriels tirés par les parcs d'attraction

Disney a publié lundi des résultats supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre de son exercice comptable décalé (clôturé fin décembre), marqué par le dynamisme de ses parcs d'attraction et croisières.

Le bénéfice net atteint 2,48 milliards de dollars (1,92 milliard de francs), en baisse de 6% sur un an, selon un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il pointe à 1,63 dollar, au-dessus du 1,57 dollar projeté par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Tout comme au trimestre précédent, le groupe de Burbank (Californie) a été tiré par la croissance de sa division 'Experiences', qui comprend parcs à thème et croisières, avec un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en progression de 6% chacun.

Les croisières ont brillé, grâce à une hausse de la fréquentation ainsi qu'à l'addition d'un nouveau navire, le Disney Destiny, le septième de la flotte du groupe, tandis que les parcs ont enregistré une hausse des dépenses moyennes par visiteur de 3%.

La préservation de la rentabilité de la division 'Experiences' a contrebalancé le repli des deux autres grands pôles d'activité, à savoir la télévision (hors sports) et le cinéma, réunis sous la bannière 'Entertainment', et la retranmission d'événements sportifs ('Sports').

La télévision et le cinéma ont ainsi vu leur résultat opérationnel se contracter de 35% sur un an, tandis que le sport a reculé de 21%.

L'activité 'Entertainment' a souffert d'une accélération de ses coûts, notamment les dépenses marketing. Elle a également pâti des effets du redimensionnement de son activité en Inde ainsi que de l'absorption de la plateforme de streaming Fubo, finalisée fin octobre.

Ces éléments masquent l'élan des services de vidéo en ligne du groupe, dont le chiffre d'affaires a crû de 13%. Tout comme Netflix, Disney a cessé de publier ses chiffres d'abonnements au streaming.

Quant aux chaînes et programmes sportifs, ils ont eux été lestés notamment par une élévation des coûts de retransmission, ainsi q'une baisse des revenus tirés du câble, en pleine décroissance aux Etats-Unis.

Après un sursaut initial, l'action n'affichait qu'une modeste hausse de 0,44% dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York.

/ATS