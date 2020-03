Digitec Galaxus recrute pour faire face à la demande

Digitec Galaxus, propriété de Migros, souhaite recruter dans les plus brefs délais jusqu'à 200 employés supplémentaires pour son entrepôt de Wohlen, en Argovie. Il fait face à une hausse des commandes en raison du confinement de la population lié au coronavirus.

L'entreprise fait appel à 'chaque petite et grande entreprise n'ayant pas ou trop peu de travail en raison de l'urgence nationale', selon le communiqué publié mercredi. Elle demande à 'celles qui en ont la capacité et peuvent nous aider avec plus de 10 collaborateurs motivés' de la contacter.

Les magasins, les constructeurs de stands d'exposition, les entreprises de logistique, les sociétés de restauration et, d'une manière générale, les entreprises proposant un service à la clientèle en direct sont visées. Les candidatures individuelles sont aussi possibles.

Digitec Galaxus reconnaît avoir 'beaucoup plus de commandes à expédier que prévu' en raison des magasins fermés et du télétravail de nombreux employés. Les produits comme les moniteurs, portables, articles d'hygiène, jeux de société et autres 'connaissent actuellement une forte demande'. La société explique que 'la logistique atteint ses limites de capacité'.

En bonne santé

Les postulants doivent notamment être en bonne santé physique, ne pas faire partie d'un groupe à risque, avoir des connaissances d'allemand suffisantes mais aussi un casier judiciaire vierge.

La filiale de Migros assure que 'la plus grande priorité est accordée à la santé des employés' et que les règles d'hygiène et de comportement préconisées par l'OFSP sont respectées dans le centre logistique. La distanciation sociale peut être respectée, selon elle.

L'entreprise suisse n'est pas la seule dans ce cas de figure. Le géant américain Amazon a annoncé mardi augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100'000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'afflux de commandes liées à la crise du coronavirus.

/ATS