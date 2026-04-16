Deux entreprises de construction vaudoises visées par la Comco

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert deux enquêtes à l'encontre de deux entreprises ...
Deux entreprises de construction vaudoises visées par la Comco

Deux entreprises de construction vaudoises visées par la Comco

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert deux enquêtes à l'encontre de deux entreprises de construction vaudoises soupçonnées d'entente sur les prix. L'autorité dispose d'indices recueillis lors d'une autre procédure en cours dans le canton de Neuchâtel.

Les deux sociétés visées, l'yverdonnoise Ernest Gabella et la glandoise Perrin Frères, auraient coordonné leurs offres et leurs prix dans le cadre de deux projets de construction privés datant de 2023, indique jeudi la Comco, qui devra également déterminer s'il existe d'autres restrictions illicites à la concurrence.

Les enquêtes vont durer un an et les entreprises bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle la Comco.

Le communiqué fait également mention du groupe neuchâtelois Zuttion Construction. Fin 2023, le gendarme de la concurrence avait lancé une enquête portant sur des ententes présumées sur les prix dans le domaine du génie civil dans le canton de Neuchâtel, procédure initialement limitée à trois entreprises puis étendue à 19 sociétés quelques mois plus tard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pernod Ricard: ventes en recul au 3e trimestre, objectifs abaissés

Pernod Ricard: ventes en recul au 3e trimestre, objectifs abaissés

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 09:11

Baisse de performance pour Barry Callebaut au 1er semestre

Baisse de performance pour Barry Callebaut au 1er semestre

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 08:34

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 06:45

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 02:55

Articles les plus lus

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 22:02

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 02:55

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 06:45

Baisse de performance pour Barry Callebaut au 1er semestre

Baisse de performance pour Barry Callebaut au 1er semestre

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 08:34

La BBC va supprimer 2000 emplois, près de 10% de ses effectifs

La BBC va supprimer 2000 emplois, près de 10% de ses effectifs

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 19:25

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 22:02

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

L'Australie va porter ses dépenses de défense à 3% de son PIB

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 02:55

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

Économie    Actualisé le 16.04.2026 - 06:45

Bank of America: le bénéfice bondit dans une « économie résiliente »

Bank of America: le bénéfice bondit dans une « économie résiliente »

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 15:09

La commune de Vétroz (VS) subit une cyberattaque

La commune de Vétroz (VS) subit une cyberattaque

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 18:18

La BBC va supprimer 2000 emplois, près de 10% de ses effectifs

La BBC va supprimer 2000 emplois, près de 10% de ses effectifs

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 19:25

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Jean Imbert n'est plus le chef du Plaza Athénée

Économie    Actualisé le 15.04.2026 - 22:02