Deux centrales nucléaires pourraient rester en service 80 ans

Les centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et Gösgen (SO) pourraient rester en service 80 ans ...
Deux centrales nucléaires pourraient rester en service 80 ans

Deux centrales nucléaires pourraient rester en service 80 ans

Photo: Alerte Info

Les centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et Gösgen (SO) pourraient rester en service 80 ans, selon un rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral. Cette durée de vie est techniquement possible et rentable, selon différents scénarios.

/ATS
 

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