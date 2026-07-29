Deutsche Bank: bénéfice record au deuxième trimestre

La première banque allemande Deutsche Bank a fait état d'un bénéfice net record de 1,9 milliard ...
Deutsche Bank: bénéfice record au deuxième trimestre

Deutsche Bank: bénéfice record au deuxième trimestre

Photo: KEYSTONE/EPA/MATIAS BASUALDO

La première banque allemande Deutsche Bank a fait état d'un bénéfice net record de 1,9 milliard d'euros (1,8 milliard de francs) au deuxième trimestre, supérieur aux attentes, porté par la banque d'affaires malgré un environnement économique peu favorable.

Ce résultat historique pour un deuxième trimestre dépasse les 1,4 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes sondés par Factset.

Comme l'ensemble du secteur bancaire européen, Deutsche Bank évolue pourtant dans un environnement monétaire moins porteur qu'au plus fort du cycle de hausse des taux et est pénalisé par une grande incertitude qui freine l'investissement.

Si la Banque centrale européenne a relevé ses taux de 25 points de base en juin, les marges d'intérêt subissent encore les effets d'assouplissement monétaire conduit depuis 2024.

D'avril à juin, le chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 9% sur un an, à 8,48 milliards d'euros, soutenu par la banque de détail et surtout la banque d'affaires.

Cette dernière a vu ses activités de marché (taux, devises et crédits) progresser de 16% sur un an, tandis que les opérations de conseil et d'émissions d'actions sur les marchés de capitaux ont également bien tiré leur épingle du jeu.

Rachat d'actions

La banque francfortoise s'inscrit dans la lignée des grandes banques américaines elles aussi portées par un regain de l'activité sur les marchés financiers.

Les recettes dans la banque des entreprises ont de leur côté augmenté de 1% sur un an dans un contexte défavorable de change et de taux d'intérêt, mais la banque juge que la rentabilité sur les fonds propres, à 16%, reste solide grâce à la discipline sur les coûts.

Deutsche Bank a confirmé mercredi l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026, tant en matière de revenus que de rentabilité.

Le groupe bancaire se dit notamment 'en bonne voie d'atteindre' son objectif de revenus d'environ 33 milliards d'euros en 2026.

Il va par ailleurs lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au second semestre, une fois achevé le programme actuel de 1 milliard d'euros, de quoi soutenir le cours de Bourse, qui a reculé de près de 7% depuis janvier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Glencore prévoit de doubler sa rentabilité au premier semestre

Glencore prévoit de doubler sa rentabilité au premier semestre

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 08:45

Danone: les ventes rebondissent au 2e trimestre

Danone: les ventes rebondissent au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 07:55

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 07:43

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 06:35

Articles les plus lus

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 21:05

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 06:35

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 07:43

Danone: les ventes rebondissent au 2e trimestre

Danone: les ventes rebondissent au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 07:55

Coca-Cola bondit au 2e trimestre

Coca-Cola bondit au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 15:03

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 21:05

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Nigeria: Shell épinglé par Amnesty International

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 06:35

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Les effectifs d'UBS passent sous 100'000 employés

Économie    Actualisé le 29.07.2026 - 07:43

En plein recentrage, Unilever relève ses prévisions annuelles

En plein recentrage, Unilever relève ses prévisions annuelles

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 12:10

Coca-Cola bondit au 2e trimestre

Coca-Cola bondit au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 15:03

Environ 7600 faons ont été sauvés de la mort grâce à des drones

Environ 7600 faons ont été sauvés de la mort grâce à des drones

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 15:17

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

4000 nouvelles évacuations dues au mégafeu près de Bordeaux

Économie    Actualisé le 28.07.2026 - 21:05