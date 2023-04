Deutsche Bank améliore son bénéfice net et veut réduire ses coûts

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a fait état jeudi d'un bénéfice net part du groupe de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 8% sur un an. L'établissement a annoncé de nouvelles mesures pour réduire ses coûts.

Le bénéfice avant impôts, à 1,9 milliard d'euros (1,85 milliard de francs), est le meilleur solde trimestriel enregistré en 10 ans, ajoute la banque dans un communiqué. Les ventes globales, à 7,7 milliards d'euros, progressent de 5% grâce à la hausse rapide des taux d'intérêt, mais elles reculent de 19% dans la banque d'investissement. Les charges hors intérêts ont totalisé 5,5 milliards d'euros, en hausse d'1% sur un an, tandis que la banque s'est fixée comme objectif de les maintenir stables sur l'année.

Afin d'augmenter encore sa rentabilité, la banque a annoncé jeudi des 'mesures supplémentaires' pour réduire ses coûts encore plus que prévu, selon un communiqué. Celles-ci incluent des limitations strictes à l'embauche dans les unités qui ne sont pas en contact avec les clients, des réductions ciblées des niveaux de gestion dans l'organigramme et la rationalisation de la plateforme de produits hypothécaires.

Enfin, il s'agit de poursuivre la réduction des effectifs de son quartier technologique en Russie. L'établissement dirigé par Christian Sewing a voulu montrer l'exemple au plus haut en annonçant mercredi soir une réduction de la taille de son directoire, qui va passer de dix à neuf membres, avec un renouvellement partiel au passage.

La responsable des activités américaines Christiana Riley va quitter la banque prématurément. De janvier à mars, la banque d'investissement a vu ses recettes reculer principalement dans le négoce de titres à taux fixe et de devises, qui sont d'ordinaire le point fort de l'établissement.

Les recettes des divisions de banque des entreprises et de détail ont fortement progressé en profitant de la hausse des taux et des commissions, pendant que la gestion d'actifs a vu les siennes fondre de 14% sur un an dans un environnement de marché volatile. La banque se dit néanmoins 'en bonne voie pour atteindre ou dépasser nos objectifs de 2025', selon son patron Christian Sewing, cité dans le communiqué.

La rentabilité nette rapportée aux capitaux devra dépasser à cet horizon les 10%, en ayant atteint 8,3% sur le trimestre écoulé.

/ATS