Des résultats en hausse pour Vifor Pharma en 2018

Le laboratoire saint-gallois Vifor Pharma a publié jeudi des résultats 2018 en hausse, dépassant les attentes du consensus. Le groupe se dit prêt à atteindre ses objectifs 2020. Le dividende reste inchangé à 2,0 francs par action.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,58 milliard de francs, en hausse de 22,7%. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a lui grossi de près de 40% à 391,5 millions. Le bénéfice net provenant des activités poursuivies a lui doublé par rapport à l'année précédente, à 244 millions de francs. Ces trois indicateurs dépassent les prévisions des analystes et même la fourchette des estimations.

Selon Etienne Jornod, président exécutif du groupe, cité dans le communiqué, 'il s'agit d'une nouvelle performance exceptionnelle pour Vifor Pharma, pour notre première année complète en tant qu'entreprise pharmaceutique indépendante. La performance de nos trois piliers de croissance - Ferinject/Injectafer, la société commune Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma et Veltassa - est restée solide.'

En revanche, la perte nette s'est creusée de 370,8 millions, s'établissant à -179,7 millions.

Pour 2019, le laboratoire s'attend à une croissance des ventes entre 11% et 13% et un Ebitda en hausse de 25%. Il se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et un Ebitda dans le haut de la fourchette à trois chiffres en millions de francs en 2020.

Par ailleurs, Vifor Pharma propose l'élection au conseil d'administration de Sue Mahony et Kim Stratton lors de l'Assemblée générale du 8 mai.

/ATS