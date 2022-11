Des milliers de jeunes découvrent le monde du travail

Des milliers de jeunes filles et garçons ont pu découvrir jeudi le monde professionnel dans le cadre de la journée 'Futur en tous genres'. Ils ont pu le faire en accompagnant leurs parents à leur travail ou par le biais d'ateliers.

En tout, 2524 entreprises, institutions et organisations ont ouvert leurs portes aux élèves de la 7H à la 9H, selon les cantons. Dans un communiqué, les organisateurs précisent que 1043 entreprises se sont inscrites au programme de base et ont invité les enfants de leurs collaborateurs et collaboratrices. Le nombre de participants est probablement plus élevé, l'inscription étant facultative.

Cette année, de nombreux ateliers thématiques ont affiché complet dès les premières heures d'inscription, relèvent les organisateurs. En tout, 9731 places étaient proposées.

Briser les stéréotypes

Le canton de Fribourg rappelle le principe de 'participation croisée' de la journée selon lequel les jeunes découvrent des métiers dans lesquels leur genre est sous-représenté.

Les filles ont ainsi été invitées à participer à des ateliers dans les domaines de la construction, de l'ingénierie, de la chimie et de l'électronique tandis que des ateliers dans les domaines de la petite enfance, des soins, du social ou de la coiffure ont été proposés aux garçons.

Dans le canton de Neuchâtel, un TecDay a eu lieu. Environ 900 lycéens ont pris part à une cinquantaine d'ateliers qui visaient à montrer aux élèves la diversité des métiers techniques et scientifiques et à rendre les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et la technique accessibles.

Rencontres avec des conseillers fédéraux

Les départements fédéraux se sont aussi prêtés au jeu et plusieurs conseillers fédéraux ont rencontré des jeunes. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a accueilli 80 jeunes. Au travers de cinq ateliers, ces derniers ont pu découvrir les diverses facettes de la politique étrangère de la Suisse, écrit le DFAE dans un communiqué rédigé dans le cadre d'un atelier.

En début d'après-midi, les participants ont pris part à une rencontre avec le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis dans la salle du Conseil fédéral. Les ministres de la défense Viola Amherd et de la justice Karin Keller-Sutter ont également échangé avec des jeunes, ont indiqué leurs départements respectifs sur Twitter.

'Un jour en tant que cheffe'

Plusieurs entreprises et institutions proposaient l'atelier 'un jour en tant que cheffe' lors duquel les participantes pouvaient rencontrer des femmes occupant des postes de direction. C'était notamment le cas aux CFF, dans l'administration vaudoise ainsi que dans le secteur privé et public du canton de Fribourg, où l'atelier était proposé pour la première fois.

La journée 'Futur en tous genres' existe depuis 22 ans. Le projet est mis en oeuvre par les bureaux et les commissions de l'égalité ainsi que les partenaires de 19 cantons, dont cinq romands (FR, GE, NE, VD et VS), plus les villes de Berne, de Zurich et la Principauté du Liechtenstein. Il est soutenu financièrement par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). La prochaine journée se tiendra le 9 novembre 2023.

