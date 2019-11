Des cours de robotique pour des enfants sourds et malentendants

Chômage et décrochage numérique guettent particulièrement les personnes sourdes et malentendantes, alerte la Fédération suisse des sourds (FSS). A son initiative, 30 enfants souffrant de ce handicap suivent cette semaine des cours de robotique chez Google à Zurich.

En raison des barrières de communication, le taux de chômage des personnes sourdes et malentendantes est trois fois plus élevé que la moyenne en Suisse, à 9%, rappelle lundi la FSS dans un communiqué. 'Les enfants et adolescents sourds, eux, risquent d'être exclus de la numérisation. Or cette jeune génération a un besoin urgent d'accéder au monde du travail 4.0.'

Deux écoles participent

Du 18 au 21 novembre, dans le cadre de la 'semaine de l'accessibilité', une trentaine d'enfants sourds et malentendants suivront des cours de robotique au siège zurichois de Google. Deux écoles pour sourds et malentendants participent.

Des spécialistes de l'entreprise technologique californienne leur fourniront un enseignement de base, assistés par des interprètes. En parallèle, la FSS propose des cours de langue des signes aux employés de Google. 'L'engagement concret des employeurs est nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel des personnes sourdes et malentendantes', souligne la fédération.

/ATS