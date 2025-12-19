Dernière édition de l'hebdomadaire fribourgeois Le Messager

Le Messager, hebdomadaire basé à Châtel-St-Denis (FR) depuis plus de 100 ans, ferme ses portes. L'équipe a mis en page le dernier numéro jeudi. Son propriétaire, le groupe Saint-Paul, éditeur de La Liberté, avait annoncé la fin du journal en avril.

Le Messager était centré sur le district fribourgeois de la Veveyse. A partir du 1er janvier, l'hebdomadaire sera intégré au journal La Gruyère, qui paraît trois fois par semaine. La décision découle de considérations économiques, mais aussi de la volonté de simplifier le portefeuille de titres du groupe établi à Fribourg.

Les abonnés et les annonceurs du Messager ont bénéficié d'une nouvelle offre de La Gruyère, qui continuera de couvrir l'actualité du district de l'extrême sud fribourgeois. En attendant, les premiers ont reçu ce vendredi une édition spéciale de 16 pages retraçant l'histoire du titre veveysan apparu le 4 mars 1916.

Parole aux lecteurs

L'ultime livraison donne également la parole à ses lectrices et lecteurs. La dernière actualité n'est toutefois pas absente, avec un concours bovin à Espace Gruyère et l'arrivée de nouveaux animaux au zoo de Servion, a rapporté le site d'informations Frapp, en consacrant un sujet à la disparition du journal.

Depuis une vingtaine d'années déjà, l'hebdomadaire de Châtel-St-Denis, qui tirait encore à 2400 exemplaires, était mis en page dans les locaux de La Gruyère, à Bulle. Pour mémoire, le groupe Saint-Paul est le propriétaire du quotidien La Liberté, du trihebdomadaire La Gruyère et de La Broye Hebdo.

Actualité vaudoise aussi

Mutations, budgets rabotés, territoire qui s’amenuise: Le Messager a 'informé sa région aussi loin qu’il le pouvait', peut-on lire dans l'ultime édition de vendredi. L’entreprise a affiché une dimension familiale durant plus de huit décennies, avec trois générations d’Huwiler qui se sont succédé aux commandes.

Outre l’actualité du district fribourgeois de la Veveyse, Le Messager couvrait également celle du district vaudois de Lavaux-Oron.

/ATS