Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Un deuxième foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) a été confirmé samedi dans l'Ain, en France voisine. Le ministère français de l'agriculture a appelé à la vaccination 'dans les meilleurs délais'.

Ce foyer, détecté, 'dans un lot de cinq animaux non vaccinés', s'ajoute aux 77 foyers recensés à la fin août dans 45 élevages (32 en Savoie, 44 en Haute-Savoie et un dans l'Ain). Cette maladie virale et contagieuse a entraîné l'abattage plus de 1700 animaux en France.

Plus de 220'000 bovins ont été vaccinés, soit plus de 90% des animaux de la zone réglementée, où les mouvements d'animaux sont aussi restreints.

'En dépit de très bons résultats en termes de couverture vaccinale et de ralentissement important du nombre hebdomadaire de foyers, l'objectif d'éradication n'est pas encore atteint', a déploré le ministère dans un communiqué. Il maintient sa stratégie qui comporte la vaccination, une zone réglementée et l'abattage total des foyers contaminés.

'Ce nouveau foyer confirmé après 15 jours de paix sanitaire rappelle à la fois que notre stratégie de lutte fonctionne et que la bataille n'est pas terminée', a déclaré la ministre française Annie Genevard, citée dans le texte.

/ATS