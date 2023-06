Der Touristik Suisse renoue avec son niveau d'activité prépandémie

Le prestataire de services aux voyageurs Der Toutistik Suisse, qui tient ce mardi sa conférence de presse annuelle, se réjouit d'avoir sur les cinq premiers mois de l'année enregistré des recettes légèrement supérieures à la même période de 2019.

L'héritier des marques Kuoni et Helvetic tour réitère subséquemment son objectif affiché de réaliser en 2023 90% du chiffre d'affaires encaissé lors de la dernière année avant l'éclatement de la pandémie.

'Pour autant que les conditions cadres actuelles ne changent pas, nous pourrions même dépasser cette valeur d'ici la fin de l'année', fait miroiter dans un communiqué le directeur général (CEO) Dieter Zümpel. Le timonier doit prochainement et comme déjà annoncé passer la barre à Stephanie Schulze zur Wiesch.

La firme a par ailleurs constaté un envol des prix d'environ 10% des prix des voyages depuis 2019. Si le phénomène répond à un goût plus prononcé des clients pour des séjours plus onéreux, l'essor des tarifs de l'avion n'est pas non plus étranger à cette évolution. Les frais d'hébergements, convenus bien à l'avance avec les hôteliers, constituent à l'inverse un facteur stabilisant.

/ATS