Dépôts de microplastiques dans les sédiments du lac de Seealp (AI)

Des microplastiques ont été détectés dans les sédiments du lac de Seealp, haut lieu touristique du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Des prélèvements ont aussi révélé des traces de produits chimiques provenant des pneus ainsi qu'un excès de nutriments.

Des échantillons ont été prélevés par des plongeurs à deux endroits du lac de Seealp en août 2024, indique lundi l'office cantonal de l'environnement dans un communiqué. Les analyses par le centre d'écotoxicologie de Dübendorf (ZH) révèlent plusieurs types de contamination.

Malgré l'emplacement isolé de ce lac de montagne, accessible uniquement à pied pour les visiteurs, des produits chimiques liés à l'usure des pneus de voiture ont été détectés dans les échantillons. Leur présence pourrait s'expliquer par le dépôt de poussières atmosphériques mais certains composés connus dans les cosmétiques ou produits industriels proviennent probablement de baigneurs.

Les activités de loisirs responsables

Les activités de loisirs autour du lac ou un transport par voie aérienne sont probablement aussi à l'origine des microplastiques, selon le rapport d'analyse. Les déchets fréquents sur les rives, tels que des emballages alimentaires, de boissons et des mégots de cigarettes pourraient en être une source potentielle.

Enfin, des tests réalisés sur des micro-organismes mettent en évidence une mauvaise qualité biologique du fond du lac. Les causes possibles sont la pollution et l'enrichissement en nutriments, dus à des processus naturels ou à une fertilisation excessive.

Des études supplémentaires seront nécessaires pour mieux interpréter ces résultats, selon le canton. Mais ces tests montrent que même des plans d'eau isolés comme le lac de Seealp sont affectés par des influences humaines, et soulignent l'importance de les protéger.

Face au surtourisme, le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures fait partie de ceux qui sont passés à l'action. Un système de réservation de parking a été mis en place notamment pour limiter la surfréquentation de l'Alpstein et de son lac de Seealp prisé par les réseaux sociaux.

/ATS