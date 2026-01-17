Déploiement policier à Berne lors d'une manifestation anti-WEF

La police cantonale bernoise a encerclé samedi après-midi les manifestants anti-WEF qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé. Quelques dizaines de manifestants faisaient alors face à un important dispositif policier.

Des forces de l'ordre en tenue anti-émeute ont bouclé la place de la gare sur un large périmètre, rendant l'accès à la gare impossible, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. La police a également procédé à des contrôles d'identité.

Cette intervention faisait suite à une manifestation non autorisée contre le Forum économique mondial (WEF), à laquelle avaient appelé des groupes de gauche, d'extrême-gauche et pro-palestiniens. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes au début du rassemblement.

Des policiers étaient mobilisés dans tout le centre-ville. La Place fédérale était bouclée et de nombreux véhicules d'intervention, dont certains provenant d'autres cantons, attendaient devant le Palais fédéral.

La ville de Berne avait déconseillé au préalable à la population de participer à la manifestation et un déploiement important de forces de police avait également été annoncé. Cette mesure avait été prise 'au vu des manifestations similaires passées', mais aussi parce qu'une mobilisation autorisée était prévue au même moment devant l'ambassade d'Iran et a rassemblé selon des estimations environ 200 personnes.

