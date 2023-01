Départ du patron de Temenos après un nouveau trimestre en repli

Le groupe Temenos a vu sa rentabilité s'étioler au quatrième trimestre 2022. Dans la foulée, l'entreprise a annoncé lundi le départ de son directeur général (CEO) Max Chuard.

Alors que les recettes n'ont que peu reculé en rythme annuel, la performance opérationnelle a été amputée de plus d'un quart.

Les revenus engrangés entre octobre et décembre sont ressortis à 277,9 millions de dollars, en baisse de 4,2% par rapport à la même période un an plus tôt. L'excédent opérationnel (Ebit) a quant à lui fondu de 26,9% à 93,9 millions, pour une marge correspondante de 33,8%, en recul de 10,5 points de pourcentage.

Selon les chiffres préliminaires communiqués par le développeur genevois de logiciels bancaires, l'Ebit sur l'ensemble de l'année a chuté de 24% à 272,3 millions.

Dans un communiqué distinct, l'entreprise cotée à la Bourse suisse a annoncé le départ de son patron Max Chuard, fortement contesté au sein de l'actionnariat depuis l'avertissement sur bénéfices lancé l'automne dernier. La recherche d'un nouveau CEO a été engagée et le président du conseil d'administration Andreas Andreades assurera l'intérim.

/ATS