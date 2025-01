Denner a vu ses recettes stagner en 2024

Denner, l'enseigne discount de Migros, a stabilisé son chiffre d'affaires l'an dernier. Torsten Friedrich, qui a dirigé Lidl Suisse, a pris les commandes de Denner début janvier.

Avec des recettes stables à 3,9 milliards de francs, Denner estime que 'ce résultat est remarquable compte tenu du climat de consommation morose et des nombreuses périodes de mauvais temps qui ont pesé sur les ventes', selon le communiqué paru mardi. Migros avait annoncé la semaine dernière un chiffre d'affaires de 3,8 milliards pour sa filiale.

Le discounter ajoute qu''avec le lancement d'un nouveau concept de magasin et la construction de deux nouveaux sites logistiques en plus de ses activités quotidiennes, Denner consent un effort supplémentaire en temps et en argent pour répondre aux attentes élevées du marché.'

Magasins rénovés

Il assure que la fréquentation a 'augmenté de manière significative' dans les quelque 160 points de vente déjà rénovés à la fin 2024, comprenant un élargissement de l'offre de fruits et légumes, de produits de boulangerie et de plats cuisinés. Pour 2025, la chaîne compte 'moderniser près de la moitié des sites d'ici la fin de l'année'.

Denner comptait 870 points de vente, contre 864 en 2023. Le nombre d'employés a crû à 6495 personnes de 6187, et plus de 300 emplois ont été créés. La masse salariale a augmenté de 1,1% et le salaire minimum de 50 francs.

