Dégâts des catastrophes à 120 milliards

Les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles sont évalués à 120 milliards de dollars pour le seul premier semestre 2023, en forte hausse comparé à une moyenne sur dix ans, a indiqué mercredi le réassureur Swiss Re dans une étude.

De ce montant, seuls 50 milliards de dollars sous couverts par des assurances, a détaillé le groupe zurichois dans un document du Swiss Re Institute. Il s'agit du deuxième montant le plus élevé depuis 2011. Cette envolée des coûts a été expliquée par les intempéries aux Etats-Unis qui ont causé pour 34 milliards de dommages assurés, le montant le plus élevé jamais enregistré sur une période de seulement six mois.

Le séisme qui a ravagé en février le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant plus de 50'000 morts, a quant à lui occasionné des dégâts assurés de 5,3 milliards de dollars et des coûts économiques de 34 milliards, selon les estimations provisoires de la Banque mondiale.

/ATS