Décès du dessinateur Albert Uderzo à l'âge de 92 ans

Le dessinateur Albert Uderzo est décédé à l'âge de 92 ans, a indiqué sa famille. Il était avec René Goscinny le créateur du personnage d'Astérix le Gaulois.

'Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines', a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l'AFP.

Le décès du dessinateur a été confirmé par Aymar du Chatenet, président de l'Institut René Goscinny et son ancien éditeur Dargaud.

Dessinateur aussi génial que modeste, Albert Uderzo restera évidemment comme le créateur d'Astérix et Obélix. Les aventures des deux Gaulois, notamment face aux Romains, se retrouvent tout au long de 38 albums. Le dernier, La Fille de Vercingétorix, était paru en octobre 2019.

Depuis sa création il y a près de 60 ans, les albums d'Astérix se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires en 111 langues. L'oeuvre a également été déclinée au cinéma, en dessin animé, parc d'attraction, jouets, jeux vidéos...

Dessinateur génial mais modeste, Uderzo avait, avec son compère René Goscinny décédé en 1977, créé un mythe connu de tous les Français et bien au-delà dans le monde. Depuis sa retraite en 2013, les derniers albums des aventures d'Astérix et de son compère Obélix étaient composés par d'autres artistes, fidèles au style et à la patte de l'artiste.

Toujours avec la complicité de René Goscinny, Uderzo avait aussi dessiné 'Jehan Pistolet', le corsaire, 'Oumpah-Pah', l'Indien, 'Luc Junior', reporter ou encore 'Benjamin et Benjamine', histoire d'un couple trépidant.

/ATS