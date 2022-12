Décès d'un journaliste américain qui couvrait le Mondial

Un journaliste très connu de la chaîne américaine CBS Sports est décédé vendredi à Doha, ont annoncé son épouse et la Fédération américaine de football. Il avait fait parler de lui récemment après sa détention au Qatar pour avoir porté un T-shirt arc-en-ciel.

Grant Wahl, 48 ans, avait travaillé pour la célèbre revue Sports Illustrated en tant que spécialiste du football avant de rejoindre CBS Sports en 2021. Il est décédé en assurant la couverture du quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas.

D'après la radio américaine NPR, il s'est effondré dans la tribune de presse alors que le match tirait à sa fin. Du personnel médical a pratiqué les gestes de premiers secours avant de l'emporter sur une civière. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, Wahl a semble-t-il succombé à un malaise cardiaque.

'Sous le choc'

Wahl était marié au docteur Celine Gounder, une spécialiste reconnue des maladies infectieuses qui est apparue à plusieurs reprises à la télévision pendant la pandémie de Covid-19. 'Je suis complètement sous le choc', a-t-elle tweeté.

'Grant avait fait du football l'oeuvre de sa vie et nous sommes dévastés que sa brillante plume et lui ne soient plus parmi nous', a écrit la Fédération dans un communiqué, soulignant que 'toute la famille du football aux Etats-Unis (avait) le coeur brisé' par son décès.

Wahl avait été retenu le 21 novembre par du personnel de sécurité au Qatar parce que, avait-il expliqué sur Twitter, il portait un T-shirt arc-en-ciel au match entre les Etats-Unis et le Pays-de-Galles, pour apporter son soutien aux droits LGBT+. Les relations homosexuelles sont criminalisées au Qatar.

'Histoires perspicaces'

Il avait intégré en 1996 la rédaction de Sports Illustrated - à l'époque numéro un aux Etats-Unis des publications sportives - pour écrire sur le football. Il y est resté jusqu'en 2020 et a commencé à travailler chez CBS Sports l'année suivante. L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

'Les fans de football et de journalisme de la plus grande qualité savaient que l'on pouvait compter sur Grant pour offrir des histoires perspicaces et palpitantes au sujet de ce sport et ses plus grands protagonistes: équipes, joueurs, entraîneurs et toutes ces personnes qui font du football un sport à part', a relevé US Soccer.

/ATS