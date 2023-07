Début des opérations de pompage d'un pétrolier délabré en mer Rouge

Les opérations de pompage pour transférer plus d'un million de barils de brut d'un pétrolier délabré au large du Yémen en guerre, dans le but d'éviter une marée noire, ont débuté mardi et devraient durer environ trois semaines, a annoncé l'ONU.

'Les Nations unies ont entamé une opération pour désamorcer ce qui pourrait être la plus grande bombe à retardement au monde', a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un communiqué.

'Une opération complexe est en cours en mer Rouge, au large des côtes du Yémen déchiré par la guerre, pour transférer un million de barils de pétrole du FSO Safer vers un navire de remplacement', a-t-il ajouté.

Vieux de 47 ans, le FSO Safer, transformé en terminal flottant de stockage et de déchargement, est amarré depuis les années 1980 au large du port stratégique de Hodeida (ouest). Sa maintenance a été interrompue en 2015 avec la guerre qui a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde.

/ATS