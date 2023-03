Début d'une réunion entre Russie et ONU sur l'accord céréalier

La Russie et l'ONU ont entamé une réunion à Genève pour aborder la question importante du renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La discussion a démarré lundi à 11h00, ont indiqué à Keystone-ATS les deux parties.

L'ONU est représentée à la fois par le chef des affaires humanitaires Martin Griffiths et par la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan. Côté russe, le vice-ministre Sergueï Verchinine, en charge de ce dossier, est présent.

L'objectif est d'aboutir au renouvellement, attendu d'ici samedi, de l'accord qui garantit l'exportation de céréales depuis l'Ukraine depuis quelques mois. Mais la Russie est fâchée parce que ses exportations d'engrais sont elles-mêmes largement bloquées par les Occidentaux. M. Griffiths n'avait pas caché récemment que l'accord était dans une 'situation difficile'. Ce dispositif a permis d'acheminer des dizaines de millions de tonnes de céréales vers d'autres pays, notamment l'Est de l'Afrique qui en dépend largement.

Renouvelé tous les quatre mois, il contribue à éviter une crise alimentaire mondiale. Mais la Russie, en contrepartie, avait obtenu un autre arrangement, sans limite de temps, pour que ses exportations d'engrais échappent aux sanctions. Elle affirme que ce volet n'est pas honoré par les Occidentaux. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est rendu en Ukraine pour aborder la situation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'est également entretenu par téléphone avec M. Verchinine.

L'accord 'a contribué à faire baisser le coût mondial des denrées alimentaires et a apporté une aide cruciale aux populations qui paient également un lourd tribut à cette guerre, en particulier dans les pays en développement', avait souligné le chef de l'ONU. Il a rappelé que les céréales et engrais ukrainiens, mais aussi russes, étaient 'essentiels pour la sécurité alimentaire mondiale et les prix des denrées alimentaires', sur fond d'inflation généralisée dans de nombreux pays du monde.

Plusieurs Etats occidentaux, dont les Etats-Unis, appellent les Russes à ne pas bloquer le renouvellement de cet accord. Jeudi dernier, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait estimé que les négociations étaient 'compliquées'. 'On ne peut prolonger que ce qui est déjà appliqué', a-t-il insisté.

