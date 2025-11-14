Débrayage et manifestation des ouvriers de la construction à Zurich

Des centaines d'ouvriers de la construction ont débrayé vendredi à Zurich pour protester contre la péjoration de leurs conditions de travail. Une manifestation est prévue dans l'après-midi devant le siège de la Société suisse des employeurs de la construction (SSE).

La plupart des chantiers sont restés figés vendredi en ville de Zurich, ont indiqué des représentants des syndicats Unia et Syna lors d'un point de presse. Des ouvriers venus de Suisse centrale et orientale ainsi que des Grisons ont même fait le déplacement pour se joindre au mouvement.

Un rassemblement de protestation doit avoir lieu dans l'après-midi devant le siège de la SSE. Des ouvriers de la construction se mobilisent depuis plusieurs semaines dans toute la Suisse pour réclamer des améliorations dans le cadre des négociations sur la nouvelle convention nationale (CN) du secteur. Ils réclament notamment des horaires mieux adaptés à la vie de famille, le paiement de leur pause matinale notamment.

La cinquième ronde de négociations entre les syndicats et la SSE s'est terminée sans succès à la fin octobre. Les nombreuses heures de travail et le non-paiement du temps de parcours jusqu'aux sites de chantier constituent les principaux points d'achoppement. Si aucun accord n'intervient avant la fin de l'année, 2026 pourrait commencer sans aucune CN.

/ATS