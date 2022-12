De Montreux à Interlaken sans changer de train, c'est possible

Les amateurs de paysages suisses peuvent désormais passer des rives du Léman à celles du lac de Brienz en empruntant un seul train. Le GoldenPass Express (GPX), reliant Montreux (VD) à Interlaken (BE) sans changement à Zweisimmen, a fait ses grands débuts dimanche.

Attendu depuis plus de 100 ans, le train panoramique relie directement trois hauts lieux du tourisme suisse: Montreux, Gstaad et Interlaken. Prévue en juin 2021, cette mise sur les rails avait été repoussée en raison du Covid.

Il était 09h08 dimanche quand le GPX a effectué son premier service commercial au départ de la gare d'Interlaken-Ouest. A 115 km de là, à 09h35, une autre rame du train a effectué le chemin inverse depuis Montreux. 'Ces courses se sont réalisées par un temps de rêve, avec neige et soleil', a déclaré Jérôme Gachet, porte-parole de la compagnie Montreux-Oberland bernois (MOB) à Keystone-ATS.

Engouement incroyable

'Un public nombreux était au rendez-vous et les trains complets. Il a fallu malheureusement refuser du monde, essentiellement des personnes qui n'avaient pas réservé leurs places', a rapporté le porte-parole. Parmi les voyageurs, pas mal de ferroviphiles, des férus de trains qui voulaient effectuer cette première course, mais aussi des passagers qui l'ont pris totalement par hasard', a-t-il observé.

Le trajet se fait en trois heures et quinze minutes. 'Aujourd'hui, le convoi en partance de Montreux a pris un peu de retard à Zwiessimen, à cause d'un petit problème technique, rien de bien méchant', a indiqué M.Gachet.

'Depuis quelques semaines, ce train connaît un engouement incroyable, de par la part du public, mais aussi des milieux touristiques', se réjouit-il. 'La presse internationale s'y est également beaucoup intéressée, de CNN au Guardian en passant par Bloomberg et la Stampa'.

Une idée du 19e siècle

L'idée de relier le lac Léman, Gstaad et les lacs de Thoune et de Brienz est née dans les années 1870. Mais les voies sont finalement construites différemment entre Montreux et Zweisimmen, avec un écartement d'un mètre, alors que les voies sont 'normales' entre Zweisimmen et Interlaken, soit avec un écartement de 1,43 mètre. Cette différence obligeait les passagers souhaitant relier Montreux à Interlaken à changer de train à Zweisimmen.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à une technologie révolutionnaire: le bogie à écartement variable. Cette installation permet non seulement de changer l'écartement de la voie du véhicule de plus de 40 centimètres, mais aussi d'adapter la hauteur de caisse à la hauteur des quais. Il s'agit même d'une première mondiale.

Décliné en trois classes

Les caisses ont été fabriquées par Stadler en Thurgovie, tandis que les fameux bogies à écartement variable ont été développés et fabriqués chez Alstom, à Villeneuve (VD). Elles ont été conçues par le MOB.

Le GoldenPass Express (GPX) se décline en trois classes (1e, 2e et Prestige). Une offre de restauration axée sur les produits du terroir est proposée, avec un service à la place en 1e classe et Prestige. Un mini-bar est disponible dans l'ensemble du train.

Jusqu'au 10 juin 2023, le GPX va circuler à raison d'un voyage quotidien dans chaque sens. Il montera en puissance dès le 11 juin 2023, avec quatre allers-retours quotidiens, selon la compagnie MOB.

/ATS