Darius Rochebin va quitter la RTS pour LCI

Darius Rochebin va quitter la RTS. Présentateur-vedette du téléjournal depuis plus de 20 ans, il a présenté sa démission. Il rejoindra la chaîne française d'information en continu LCI dès la rentrée de cet automne.

Le Genevois y présentera une émission d'interview quotidienne. 'C’est une occasion d’approfondir un savoir-faire acquis grâce à la RTS et cela représente pour moi une forme de continuité. Et de surcroît, une expérience journalistique nouvelle: Je serai, en tant que Suisse, un observateur extérieur', explique Darius Rochebin, cité dans un communiqué de la RTS publié mercredi soir.

Le choix a été difficile à faire, précise encore le présentateur. 'Il n’enlève rien à l’attachement profond que j’éprouve pour la RTS et les projets que je mène actuellement pour ce média.'

'Pilier de la rédaction'

La direction de la RTS regrette 'le départ d’un des piliers de sa rédaction d’actualité et une figure marquante de la télévision en Suisse romande'. Et Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’actualité, de relever: 'En un peu plus de vingt ans, il aura largement contribué à développer notre offre éditoriale, grâce à ses talents de journaliste, d’interviewer et présentateur'.

Bernard Rappaz se dit également fier 'de constater que son talent est reconnu bien au-delà de nos frontières.' Les modalités précises du départ de Darius Rochebin doivent encore être discutées entre la RTS et la LCI.

'Je suis heureux d'accueillir à LCI un des plus grands journalistes francophones, respecté de ses pairs, qui a interviewé les plus grandes figures internationales', salue de son côté Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI, dans un communiqué.

Fans heureux ou en colère

Sur les réseaux sociaux, où le présentateur était actif, les fans n'ont pas tardé à afficher leurs émotions. Tristesse, colère, joie, reconnaissance, indignation. Tout y passe.

'Comme si l'année 2020 était pas assez dure comme ça', se désole un utilisateur de Twitter. 'Comme ça, les Français nous volent notre Darius Rochebin?', s'emporte une autre. Suivie ou précédée de nombreux autres témoignages: 'Jsuis en larme'; 'En voilà une excellente nouvelle!'; 'Donc ça nous trahit comme ça?'; 'Rien que le meilleur pour la prochaine aventure. Et surtout merci'.

Entretiens avec des personnalités

Agé aujourd'hui de 53 ans, le journaliste a notamment travaillé au Journal de Genève, avant d'entrer à la Télévision suisse romande en 1995. En 1998, il avait succédé à Massimo Lorenzi comme présentateur de l'édition principale du Téléjournal.

Il anime en outre tous les dimanches l'émission 'Pardonnez-moi' dans laquelle il a côtoyé les plus grands de ce monde comme les dirigeants Vladimir Poutine ou Emmanuel Macron ou les artistes tels Johnny Hallyday ou Roman Polanski. Il a également mené de nombreux entretiens avec des personnalités suisses telles Ruth Dreyfuss, Roger Federer ou Sepp Blatter.

Souvent décrit comme le 'chouchou des Romands', Darius Rochebin a dû partiellement céder l'an dernier sa place à la génération montante pour le 19h30. Depuis la rentrée d'août, il présente les éditions du vendredi soir au dimanche, en alternance avec Jennifer Covo. Depuis 2010, le Genevois est papa. Un an plus tard, il est fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la France.

/ATS