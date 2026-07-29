Danone: les ventes rebondissent au 2e trimestre

Les ventes du géant agroalimentaire français Danone ont rebondi au deuxième trimestre, après un début d'année plus compliqué, permettant au groupe d'engranger un bénéfice net semestriel en forte hausse de 13% à 1,18 milliard d'euros (1,09 milliard de francs).

Au deuxième trimestre, les ventes ont augmenté de 4,4% à 7,21 milliards d'euros, ce qui a compensé la baisse de 2% du premier trimestre due aux effets de change et aux rappels de lait infantile en Europe, selon un communiqué du groupe publié mercredi.

Et ce malgré un 'environnement difficile avec une pression assez forte de l'inflation', a déclaré à l'AFP le directeur financier de Danone, Juergen Esser.

Les prix du pétrole ont pesé sur les transports et les emballages, mais le groupe met en avant des 'gains de productivité' qui lui ont permis de préserver ses marges et son résultat opérationnel courant, indicateur de rentabilité, en hausse de 2,3% au premier semestre, à 1,85 milliard d'euros.

Danone a observé une croissance de ses ventes dans toutes ses catégories de produits, avec une augmentation des volumes (1,9%) mais aussi des prix (2,3%), 'encore une fois grâce aux yaourts riches en protéines et à la nutrition médicale qui portent la croissance ainsi que les eaux, Evian et Volvic, avec une très forte performance', selon Juergen Esser.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires progresse de 1,4%, à 13,93 milliards d'euros, au-dessus des prévisions des analystes interrogés par Bloomberg et Factset.

Concurrence aux Etats-Unis

'Nous avons constaté des progrès en Amérique du Nord dans la catégorie EDP (produits laitiers et d'origine végétale) et une amélioration des tendances dans les laits infantiles en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)', a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Aux Etats-Unis, le groupe affronte une concurrence accrue, notamment dans les produits renforcés en protéines. S'il y a lancé de nouvelles lignes de production pour combler ses manques, les analystes de Jefferies ont souligné il y a quelques semaines que l'augmentation des ventes suivait 'plus lentement' que ce qu'ils avaient anticipé.

Dans leur note, qui a bousculé le titre Danone en Bourse, ils estimaient que le marché du lait infantile se remettait progressivement des rappels massifs initiés en janvier, après la découverte de contaminations par un ingrédient chinois utilisé par plusieurs grands acteurs du secteur, dont Danone et Nestlé.

Ces rappels ont pesé sur la marge opérationnelle et généré des coûts supplémentaires exceptionnels, intégrés aux 161 millions d'euros de produits et charges opérationnels non courants, qui incluent aussi des coûts 'liés à des projets de transformation'.

Pour l'année 2026, Danone confirme viser une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% ainsi qu'une croissance du résultat opérationnel courant 'plus rapide que celle du chiffre d'affaires'.

/ATS