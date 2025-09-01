« Danger très sérieux » si Trump prenait le contrôle de la Fed

La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique ...
La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait 'un danger très sérieux' pour l'économie américaine et mondiale.

'S'il y arrivait, c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale', a-t-elle affirmé sur Radio Classique, rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) 'a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l'emploi optimal'.

'Si elle dépendait du diktat de tel ou tel', a continué Mme Lagarde, 'l'équilibre de l'économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde, entier seraient très préoccupants'.

