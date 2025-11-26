Danemark: des mauvais traitements dans des élevages porcins

Porcheries surpeuplées, cadavres de porcs gisants au sol: un documentaire danois dénonce les conditions dans lesquelles sont élevés ces animaux dans des élevages appartenant aux agriculteurs parmi les plus influents du Danemark, selon la chaîne TV2.

Le pays scandinave fait partie des principaux exportateurs de viande de porc au monde et cette industrie est essentielle à son économie.

Le documentaire montre des images tournées en caméra cachée par des militants, en février et mars, dans l'une des 14 exploitations agricoles dirigées par Ulrik Bremholm, vice-président du Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que vice-président de la plus grande entreprise exportatrice de porc au monde.

Des images ont également été tournées dans l'élevage de Soren Sondergaard, président du Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation. Elles montrent plusieurs porcelets avec de grandes plaies et blessures ouvertes, selon TV2.

Au moins quatre cadavres de porcs jonchant le sol dans l'exploitation de Bremholm ont été filmés par la caméra des activistes, qui montre des bâtiments surpeuplées, les pattes de cochons coincées dans les grilles, déshydratés et mal nourris, affirme la chaîne.

Des conditions qui enfreignent la loi

Les experts en droit des animaux interrogés dans le documentaire ont confirmé que ces conditions enfreignaient les lois danoises.

Ulrik Bremholm a assuré dans une déclaration écrite qu'il était 'très attristé de voir des images de porcs malades et blessés dans [sa] ferme qui n'ont pas été correctement soignés'. Il a critiqué les militants pour avoir filmé 'illégalement' dans sa ferme et ignoré les règles de biosécurité.

Soren Sondergaard a déploré sur Facebook que des militants non identifiés soient à plusieurs reprises cette année entrés de nuit et par effraction dans sa propriété pour y filmer.

'Nous comprenons tout à fait que voir des images d'animaux malades ou morts puisse marquer (...) Cependant, tout comme dans la nature, il est impossible de l'éviter complètement dans une exploitation', a-t-il écrit, admettant que sa ferme n'était pas 'sans défaut' mais qu'elle se pliait aux inspections.

Pas que des 'brebis galeuses'

Pour l'ONG Animal Protection Danemark, ces images prouvent que la maltraitance animale ne se limite pas à quelques 'brebis galeuses'.

'Lorsque même ceux qui sont au sommet de la production porcine, qui ont l'oreille du ministre et influencent la législation, ne peuvent pas respecter la loi, il ne s'agit pas seulement d'erreurs humaines et de quelques animaux malades, mais d'un système qui abandonne les animaux', a-t-elle souligné.

Les 5000 élevages porcins du Danemark produisent quelque 28 millions de porcs par an, selon le Conseil de l'agriculture et de l'alimentation, et représentent plus de 5% des exportations totales du pays.

/ATS