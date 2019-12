Daillens: La Poste suspend ses transports de fonds

La Poste suspend ses transferts de fonds depuis Daillens (VD). L'assureur ne garantit plus la couverture des convois après l'attaque début décembre d'un fourgon. L'approvisionnement des postomats en Suisse romande risque d'être momentanément perturbé.

Le 2 décembre, des malfaiteurs ont agressé brutalement un transporteur de fonds de SecurePost, filiale de La Poste. Cette attaque n'était pas la première. Pour La Poste, les conditions de sécurité ne sont ainsi plus assurées en Suisse romande, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Suite à la suspension de la couverture d'assurance, La Poste n'est plus en mesure d’assurer les transports de fonds et d’objets de valeur au départ et à destination de Daillens. Elle utilise désormais d'autres canaux pour répondre aux besoins de la population et des entreprises.

Quelques perturbations

'La Poste met tout en oeuvre pour contribuer à l'approvisionnement de fonds', a précisé Laurent Savary, porte-parole de La Poste pour la Suisse romande, au micro de la RTS. Mais l'allongement de certains trajets pour le transfert pourra entraîner des perturbations.

'On ne peut pas exclure que certains postomats par exemple aient un défaut de liquidités pendant un certain temps', a-t-il ajouté. Mais il rappelle qu'il y a de nombreux points d'accès différents pour se fournir en cash, comme des agences partenaires ou des offices de poste.

Après le braquage, La Poste a également pris des mesures. Par exemple, les véhicules de transport sont dotés de systèmes qui maculent d’encre les billets de banque en cas d’attaque. D'autres mesures restent confidentielles, afin de ne pas faciliter la tâche des malfaiteurs et pour protéger le personnel.

La Poste attend de tous les acteurs concernés qu’ils prennent leurs responsabilités. La sécurité et le maintien de l'ordre ne font pas partie des missions de La Poste, a rappelé en substance M. Savary. Cette tâche revient aux autorités qui doivent prendre des mesures pour garantir le transport d'argent liquide en Suisse romande, région nettement plus touchée qu'outre-Sarine.

/ATS