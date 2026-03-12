DSM-Firmenich veut racheter pour 540 millions d'euros d'actions

Le fabricant d'enzymes pour les produits de boulangerie mais aussi d'ingrédients pour cosmétiques ou pour compléments alimentaires DSM-Firmenich lance jeudi un nouveau programme de rachat d'actions relevé à 540 millions d'euros.

Le groupe argovien coté à Amsterdam compte consacrer 500 millions pour réduire son capital émis et 40 millions pour couvrir ses engagements en termes de rémunération en actions, selon le communiqué.

Basé sur le prix de l'action à la clôture mercredi 11 mars sur Euronext Amsterdam, le nombre total de titres à racheter atteint 9,7 millions ou 3,8% des actions émises. L'opération doit s'achever d'ici la fin du troisième trimestre 2026.

L'annonce fait suite à celle du 9 février portant sur un rachat d'actions de 500 millions d'euros. En décembre dernier, l'entreprise a finalisé un programme de rachat d'actions d'un volume de 1,08 milliard d'euros.

