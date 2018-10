DKSH: le président Jörg Wolle quittera ses fonctions en mars 2019

Le président du conseil d'administration et ex-directeur général (CEO) du groupe DKSH, Jörg Wolle, ne sera pas candidat à sa réélection à l'occasion de la prochaine assemblée générale (AG) du groupe, prévue le 21 mars 2019.

Cette décision s'inscrit dans le 'changement générationnel' débuté il y a trois ans, indique vendredi le facilitateur de distribution zurichois.

'Après 28 ans dans l'entreprise, dont 18 ans à sa tête, c'était et c'est toujours notre objectif d'effectuer le changement nécessaire de génération et de direction avec une grande clairvoyance et sérénité', a déclaré l'intéressé, cité dans un communiqué. Sa présidence n'aura finalement duré que deux ans.

Et de rappeler l'importance pour le modèle d'affaires de DKSH de réseaux établis sur des dizaines d'années, dans une région - l'Asie - où les relations personnelles sont d'une importance élevée.

En l'absence d'un successeur désigné à M. Wolle, un comité du conseil d'administration, sous la direction du président d'honneur Adrian Keller, sera chargé de recherche du futur président. Un processus auquel MM. Wolle et Keller entendent 'collaborer étroitement'.

/ATS