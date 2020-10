Croissance maintenue pour Givaudan après neuf mois

Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a continué à générer de la croissance, notamment organique, au troisième trimestre.

Malgré l'incertitude liée à la pandémie de Covid-19, le géant verniolan affirme avoir maintenu ses activités et sa chaîne d'approvisionnement 'sans perturbation notable'. Les chiffres sont légèrement en-deçà des attentes.

De janvier à septembre, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 4,79 milliards de francs, en hausse de 2,7% sur un an, indique jeudi Givaudan. La croissance organique a atteint 3,7%.

La division Parfums, désormais appelée Parfums et Beauté, a généré des ventes en hausse de 5,3% (+4,5% organique), à 2,20 milliards de francs. Les activités liés aux arômes, rebaptisé Goût et Bien-être, a stagné (+0,6%) à 2,59 milliards pour une croissance organique de 3,1%.

Au troisième trimestre, la progression organique des recettes s'est élevée à 3,1%, contre +4,0% lors de la même période de 2019.

La performance du groupe verniolan manque de justesse la moyenne des prévisions des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 4,84 milliards, dont 2,23 milliards et 2,61 milliards pour respectivement Parfums et Arômes. La croissance organique sur neuf mois et au 3e trimestre est plus ou moins dans la cible.

'Givaudan confirme son leadership sur le marché et son rôle crucial dans le maintien de la chaîne d'approvisionnement mondiale dans le domaine de l'alimentation et des boissons', indique le directeur général Gilles Andrier, cité dans le communiqué.

La direction confirme ses objectifs à moyen terme, à savoir dépasser le marché avec une augmentation du chiffre d'affaires de 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12 à 17% des recettes.

/ATS