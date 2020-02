Croissance des recettes annuelles pour Landi Suisse

Les magasins Landi Suisse ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires en 2019, en particulier grâce aux assortiments plantes, animaux domestiques et bricolage, de même que le canal numérique. L'entreprise revendique avoir gagné des parts de marché.

Les 270 magasins Landi, détenus par la coopérative agricole bernoise Fenaco, ont ensemble réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs, soit une progression de 1,1%, selon le communiqué publié mardi.

'Nous avons réussi à augmenter notre chiffre d'affaires dans un contexte économique difficile. (...) Cela renforce notre volonté de continuer d'avancer sur cette voie en collaboration avec les magasins Landi indépendants', a relevé Ernst Hunkeler, président de la direction, cité dans le communiqué.

L'assortiment bricolage (do-it) a connu la progression la plus forte, avec un bond de plus de 5%. Le secteur alimentaire a crû plus vite que prévu et la hausse y est presque exclusivement due aux produits locaux commercialisés sous le label 'naturellement de la ferme'.

Cinq nouveaux magasins Landi ont ouvert en 2019, année qui a aussi vu la fermeture de sept enseignes. Avec 15 transformations, le nouveau concept de magasin Landi, présenté en mars 2017, est en bonne voie de réalisation.

/ATS