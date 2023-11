Croissance à deux chiffres pour Ikea Suisse en 2022/23

La filiale helvétique du géant suédois de l'ameublement Ikea a bouclé son exercice 2022/23 (clos fin août) sur une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires, qui a dépassé les 1,28 milliard de francs, dopé par la clientèle entreprise et les ventes en ligne.

La part des ventes réalisées sur internet représente désormais plus d'un quart (25,7%) du total, contre 23,3% un an plus tôt. 'Le développement continu sur tous les canaux est un objectif important pour nous, afin de créer la meilleure expérience d'achat et la plus flexible pour tous', a déclaré Janie Bisset, directrice générale (CEO) d'Ikea Suisse, citée lundi dans un communiqué.

Outre les neuf points de vente qui ont comptabilisé plus de 13 millions de visites, la société sise dans la commune argovienne de Spreitenbach et qui fête cette année son demi-siècle d'existence est également présente au centre-ville de Coire et de Zurich avec ses 'Plan and order points' inaugurés à l'automne 2022. L'ouverture d'un dixième magasin à Riddes, en Valais, est prévu pour début 2024.

Au cours de l'exercice écoulé, l'entreprise a été confrontée à des coûts d'approvisionnement plus élevés en raison de perturbations des chaînes d'approvisionnement, du renchérissement des matières premières et des transports ainsi que de l'inflation.

Pour l'année en cours, Ikea Suisse entend faire profiter sa clientèle des 'développements économiques positifs qui se profilent' en rabotant ses tarifs. Depuis septembre, le prix de 400 articles a déjà été baissé, et le même nombre devrait suivre dans les prochains mois. 'Nous ferons de notre mieux pour rendre les prix de nombreux articles encore plus abordables', a assuré celle qui a succédé début octobre à Jessica Anderen.

/ATS