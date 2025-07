Critiques contre la gestion des projets informatiques fédéraux

Structures inefficaces, gouvernance trop compliquée, coûts pas assez pris en compte: la gestion des projets informatiques de l'administration fédérale laisse à désirer. Dans un rapport de synthèse, le Contrôle fédéral des finances (CDF) ne mâche pas ses mots.

La Confédération est fortement dépendante des TIC (technologies de l'information et de la communication). En 2023, elle a investi 1,5 milliard de francs pour des acquisitions externes, rappelle mercredi le CDF dans un rapport se fondant sur plus de 80 audits réalisés entre 2021 et 2024.

De nombreuses questions liées aux TIC doivent être réglées de manière décentralisée. Mais la décentralisation est contre-productive dans certains domaines, notamment en matière de sécurité.

La gouvernance numérique au niveau fédéral est trop compliquée. Les compétences ne sont pas claires, les structures inefficaces. La gestion des ressources enfin ne répond souvent pas aux exigences.

L'administration a toutefois pris conscience des problèmes, salue le CDF. Elle doit désormais aller de l'avant.

