Crise chez Volkswagen : la chute des ventes s'accélère

Le constructeur en crise Volkswagen, confronté à une profonde restructuration, a fait état vendredi d'un recul accentué de ses ventes de véhicules dans le monde au 2e trimestre, en raison d'un effondrement des livraisons en Chine.

Entre avril et fin juin, le groupe aux dix marques a écoulé 2,077 millions de voitures, soit 8,6% de moins sur un an, après une baisse de 4% au premier trimestre.

En Chine, son premier marché, les ventes ont chuté de 36% sur la période. Le groupe de Wolfsburg affiche ailleurs des performances positives, en Europe de l'Ouest (+1,8%) et Amérique du Nord (+7,7%), notamment. Sur les six premiers mois de l'année, les ventes globales reculent en comparaison annuelle de 6,3%, à 4,13 millions de véhicules.

Le groupe qui compte notamment les marques VW, Audi, Porsche, Skoda et Seat, a vendu près de 9 millions de véhicules l'an dernier, deux millions de moins que ses meilleures performances au début de la décennie. C'est dans ce contexte de crise que le président du directoire, Oliver Blume, a échoué jeudi à obtenir une majorité au conseil de surveillance, organe de contrôle du groupe où siègent représentants des salariés et des actionnaires, pour un vaste plan d'avenir, a appris l'AFP dans l'entourage du géant allemand.

M. Blume voulait soumettre son projet de réorganisation, baptisé 'Group Target Picture', qui comprendrait, selon la presse, des fermetures de plusieurs usines en Allemagne et le départ de 50'000 salariés supplémentaires dans le monde, à un vote global lors de la réunion du conseil de surveillance de jeudi. Or les représentants des salariés et du Land de Basse-Saxe ont affiché publiquement jeudi leur opposition aux questions de réduction des effectifs et de fermetures de sites, avec des manifestations de salariés dans plusieurs usines du groupe en Allemagne, à l'appel du comité d'entreprise et du syndicat IG Metall.

Une prochaine réunion du conseil de surveillance est prévue 'début septembre', a appris l'AFP dans l'entourage du groupe.

/ATS