Cremo lance son programme de transformation pour 2027

Cremo lance son programme de transformation CAP 2027 devant le sortir de l'ornière financière dans laquelle il évolue depuis des années. L'objectif consiste à pérenniser le groupe laitier fribourgeois en le faisant revenir dans les chiffres noirs dès l'an prochain.

La conférence de presse, donnée mardi au siège de Villars-sur-Glâne (FR), coïncidait avec les 100 jours de Georges Godel à la présidence du conseil d'administration. L'ancien conseiller d'Etat, grand argentier cantonal pendant dix ans, s'est montré optimiste de voir le fleuron de l'économie fribourgeoise redresser la barre.

'La situation financière est préoccupante', n'a pas caché Georges Godel. Cremo, 'qui n'est pas à vendre', cumule des pertes depuis 2016, -21,5 millions de francs en 2022, avec 30% des fonds propres perdus. 'Il faut arrêter l'hémorragie et investir', a précisé l'ancien magistrat centriste, pour qui les jalons sont posés.

23 millions en trois ans

Georges Godel a décrit trois enjeux pour 'corriger le tir': mettre à jour un outil industriel caractérisé par l'obsolescence et les pannes, saisir le fonctionnement et la complexité de l'entreprise et rétablir une confiance 'totale et indispensable' au sein du conseil d'administration et avec la direction.

Le groupe, qui emploie plus de 600 personnes, investira plusieurs dizaines de millions de francs, a relevé Georges Godel, dans la fromagerie et la beurrerie en particulier. Le président de Cremo s'est réjoui de la stabilité vers le haut des prix, qui implique une stabilité des comptes. Ce qui est de bon augure.

La présentation s'est intéressée à la réorganisation spécifiquement. Le CAP 2027 porte sur trois ans, sans suppressions d'emplois pour l'heure, a assuré Georges Godel. Il touche tous les secteurs et ne comprend pas moins de 52 projets ouverts. L'objectif consiste à réaliser des économies d'au moins 23 millions de francs en trois ans.

