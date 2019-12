Crédit de 52 millions demandé pour la modernisation du CHUV

A Lausanne, le CHUV va continuer à améliorer la qualité de ses infrastructures: les chambres à 5 lits appartiendront au passé, l'Hôpital de Beaumont et les garages seront rénovés. Pour ces travaux, le Conseil d’Etat demande au Grand Conseil un crédit de 52 millions.

La vétusté de nombreux locaux, l’évolution des pratiques et des normes, les contraintes en matière d’hygiène hospitalière mais également la hausse des besoins impliquent des travaux pour le CHUV. Il s'agit de maintenir ses structures dans des conditions de sécurité et de qualité adéquates, souligne lundi le Conseil d'Etat.

Deux lits et salle de bains

Les chambres à 5 lits n'étant plus adaptées à la prise en charge des patients, le CHUV opte pour la généralisation des chambres à deux lits équipées d’une salle de bains. Cette configuration est la plus flexible.

L’espace peut être occupé par un ou deux lits, selon les conditions sanitaires. Cette option évite la multiplication des lits vides (un seul patient dans une chambre à cinq lits) en période de confinement lié aux infections bactériennes et aux épidémies virales.

Améliorer la prise en charge

Quant à l’Hôpital de Beaumont, qui héberge des chambres pour les soins palliatifs, les services de médecine interne, la dermatologie et les maladies infectieuses, il n’a connu aucune refonte majeure depuis 1969. Le bâtiment nécessite à la fois un assainissement énergétique et technique global, ainsi qu’une rénovation complète.

La construction d’un véritable garage dédié aux transferts de patients en lieu et place de la zone actuelle restreinte et à l’air libre améliorera la prise en charge des patients. Elle offrira une séparation des flux générés par les visiteurs, les collaborateurs ainsi que les transferts de patients. L’esplanade du bâtiment hospitalier pourra ensuite être réaménagée de façon plus accueillante et conviviale.

Enfin, les locaux du garage à ambulances des urgences n’ont pas été adaptés depuis leur mise en service en 1982 et ne répondent plus aux besoins. Le garage est presque quotidiennement saturé. La zone doit être entièrement reconstruite et agrandie.

Plusieurs crédits

Dans son exposé des motifs et projet de décret, le Conseil d’Etat sollicite donc du Grand Conseil un crédit d’investissement de 18,1 millions de francs pour la modernisation des infrastructures stationnaires de la Cité hospitalière. Il demande également un crédit d’étude de près de six millions pour la réhabilitation de l’Hôpital de Beaumont.

Enfin, le gouvernement réclame un crédit d’investissement de 24,2 millions pour transformer le garage à ambulances (transports internes et inter-hospitaliers), ainsi qu’un crédit d’étude de 3,9 millions pour la reconstruction du garage des ambulances (urgences).

/ATS