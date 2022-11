Credit Suisse ferme 14 succursales en Suisse

La banque Credit Suisse, qui a lancé un vaste programme de restructuration, va fermer d'ici février 2023 14 de ses 109 agences dans la Confédération. Deux autres succursales seront transformées en point de conseil.

'Cette décision est principalement due aux changements d'habitudes de nos clientes et clients, qui utilisent de plus en plus nos services mobiles et sur internet', a indiqué mardi à l'agence AWP un porte-parole de Credit Suisse, confirmant des informations du portail Finews.

Dans le cadre des récentes mesures de restructuration et de réduction des coûts, l'établissement zurichois a accéléré l'ajustement de son réseau de succursales, a-t-il ajouté dans un courriel.

Ce dernier n'a pas précisé quelles agences sont concernées par les fermetures, soulignant néanmoins que la banque restera présente 'dans toutes les régions de Suisse'.

Les employés touchés par ces mesures seront soutenus pour trouver 'de nouvelles perspectives au sein de Credit Suisse'. Un plan social est également à leur disposition.

Fin octobre, le groupe bancaire avait annoncé une 'restructuration radicale' de sa banque d'affaires et une réduction des coûts se soldant par 9000 emplois supprimés au niveau mondial d'ici le troisième trimestre 2025. La suppression de 2700 équivalents temps plein est actuellement en cours. En Suisse, le nombre de postes devrait être réduit d'environ 2000 à 14'000 emplois, dont 500 d'ici la fin de l'année.

Credit Suisse compte réduire ses coûts de 15% ou 2,5 milliards de francs, afin de ramener ses frais de fonctionnement à quelque 14,5 milliards d'ici 2025.

/ATS