Crédit Agricole veut augmenter d'un quart ses bénéfice d'ici 2028

Huit millions de clients en plus et 25% de bénéfice net supplémentaire: le groupe bancaire Crédit Agricole a détaillé mardi ses ambitions pour 2028 lors de la présentation de son plan stratégique à moyen terme, 'Act'.

Crédit Agricole S.A, entité cotée qui regroupe la majeure partie de l'activité du groupe, vise 60 millions de clients à horizon 2028, et un bénéfice net qui dépassera 8,5 milliards d'euros (7,8 milliards de francs), contre 6,9 milliards d'euros en 2024 à données comparables.

Cet objectif est supérieur de 500 millions d'euros aux estimations des analystes financiers interrogés par la plateforme financière Factset.

Le groupe bancaire a largement dépassé la plupart des ambitions de son précédent plan annoncé en 2022.

Il visait alors un bénéfice net de 6 milliards d'euros pour 2025, palier déjà franchi sur les neuf premier mois de l'année.

Crédit Agricole SA se donne par ailleurs pour objectif de 'de devenir la première banque des jeunes en France', notamment par le biais de 'solutions mobiles' et d''interactions vocales', entre autres.

La banque veut également largement se développer en Italie, son deuxième marché, avec un objectif de 6,5 millions de clients. Elle détient déjà environ 20% des actions de Banco BPM, une des plus importantes banques du pays, et espère obtenir l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour monter encore davantage.

Crédit Agricole SA entend également réaliser ses objectifs en réussissant à dégager 750 millions d'euros d'économies, notamment par des 'plans de transformation de métiers' incluant une 'rationalisation' de ses systèmes informatiques, sans donner davantage de précision.

Sur son volet gestion d'actifs, elle s'attend à une accélération sur les ETF (les fonds dont les parts sont échangeables en bourse, de plus en plus populaires), l'épargne liée à la retraite en Europe et un développement du marché asiatique.

