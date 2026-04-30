Crans-Montana: la LAVI traite 700 situations, dont 400 en Valais

Quatre mois après l'incendie du 'Constellation', plusieurs centres LAVI, dont ceux de Vaud ...
Crans-Montana: la LAVI traite 700 situations, dont 400 en Valais

Crans-Montana: la LAVI traite 700 situations, dont 400 en Valais

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Quatre mois après l'incendie du 'Constellation', plusieurs centres LAVI, dont ceux de Vaud et surtout du Valais, continuent d'être impactés. A ce jour, ces structures, offrant aide et conseils gratuits, gèrent près de 700 situations, dont 400 en Valais.

'Dès le 2 janvier, les victimes ont pris contact avec nous pour obtenir un soutien, être informées de leurs droits au niveau des aides juridiques, financières et psychologiques existantes', raconte Sonia Golay, la responsable cantonale des centres LAVI du Valais, interrogée par Keystone-ATS. 'Plusieurs familles australiennes, belges, italiennes et françaises se sont renseignées pour pouvoir être parties civiles et, plus globalement, pour savoir comment fonctionne une procédure en Suisse.' S'y ajoutent les questions liées aux frais de transport et d'hébergement.

Dès janvier, les centres de consultation LAVI ont pu bénéficier de moyens supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat, les effectifs passant de 10 à 15,4 EPT. La LAVI a déjà octroyé des aides financières pour environ 400'000 frs.

/ATS
 

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