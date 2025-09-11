Crans-Montana (VS): toute la zone à bâtir placée en zone réservée

Le Conseil communal de Crans-Montana (VS) a décidé de décréter 'zone réservée' la totalité du périmètre de sa zone à bâtir. L’objectif est de permettre l’achèvement de la révision de son plan d’affectation des zones (PAZ), en cours depuis 2019.

Cette zone réservée est entrée en force jeudi 'pour une durée de cinq ans', précise la commune dans un communiqué publiél jeudi matin. 'Cette décision ne modifie en rien le projet de redimensionnement de la zone à bâtir, tel que dévoilé en 2023', précisent les autorités.

Une première zone réservée avait été édictée en septembre 2020 et arrivait à échéance ce jour. Si le projet de PAZ révisé a été déposé auprès du canton, dans les délais, le calendrier 'prévisionnel n’a toutefois pas pu être respecté', regrette la commune.

Diverses demandes de précisions

Trois raisons expliquent ce retard: de nouvelles demandes de précisions des services de l'Etat du Valais, des évolutions du cadre légal en matière d’aménagement du territoire en Valais et de nouvelles directives relatives à la révision du Règlement Intercommunal des Constructions (RIC).

Pour ne pas risquer de perdre tout le travail accompli depuis 2019 et afin de se donner les moyens de continuer le processus de révision du PAZ, le Conseil communal a saisi l’opportunité légale d’édicter une nouvelle zone réservée.

Des atouts à valoriser

'Tant que la zone à bâtir est mise sous cloche, rien ne pourra être entrepris qui contredise les futures règles du plan d’affectation et de son règlement révisés. Il est important toutefois de souligner que la zone réservée désormais en vigueur n’a pas d’incidence sur tous les projets de construction qui sont conformes aux objectifs fixés', souligne encore le communiqué.

La stratégie de la commune vise à maîtriser l’urbanisation, à valoriser les atouts touristiques, agricoles et environnementaux, et à préserver l’identité des villages ainsi que le paysage.

Quant à la révision du Règlement intercommunal des constructions concernant Crans-Montana, Icogne et Lens, elle est à bout touchant.

/ATS