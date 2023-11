Craintes de l'ATE sur le « tout numérique » dans les transports

L'ATE et l'association alémanique des consommateurs (SKS) accueillent avec une grande réserve le projet de nouveau système tarifaire des transports publics de l'Alliance SwissPass. Elles le jugent potentiellement opaque et discriminatoire.

Le secteur des transports publics suisses regroupé dans SwissPass prévoit, dans son projet MyRide, une numérisation très poussée de l'accès aux transports d'ici 2035.

L'idée est notamment d'enregistrer les trajets dans un 'journal de voyages' numérique et d'appliquer des e-tarifs différenciés en fonction du comportement des usagers. Les tarifs seraient calculés après le voyage et non plus fixés à l'avance. Le paiement serait en principe fait après coup.

Pour la SKS et l'Association transports et environnement (ATE), qui ont réuni les médias mardi, un tel modèle est de nature à compliquer la tâche des personnes payant en liquide et celles n'ayant pas de téléphone mobile. Il nuit aussi au principe de transparence, qui interdit en principe les fluctuations de prix et les calculs compliqués.

/ATS